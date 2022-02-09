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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вчені стурбовані появою нових штамів COVID-19 після виявлення Omicron у білохвостого оленя

Вчені стурбовані появою нових штамів COVID-19 після виявлення Omicron у білохвостого оленя

Київ • УНН

 • 14816 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Вчені стурбовані появою нових штамів коронавірусу після виявлення Omicron у білохвостого оленя, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомляється, що вчені взяли кров і деякі зразки мазків з носа 131 оленя, спійманого на Стейтен-Айленді в Нью-Йорку. Результати показали, що майже 15% з них мали антитіла до вірусу.

Згідно з опублікованим дослідженням вчених Університету штату Пенсільванія, тварини раніше мали коронавірусні інфекції і були уразливі для повторних заражень новими штамами.

Фахівці також висловили побоювання, що цей вид, що налічує 30 мільйонів особин в США, може стати "господарем" нового штаму коронавірусу.

Додамо

США повідомили про докази передачі коронавірусу від людей диким білохвостим оленям з подальшим поширенням вірусу серед оленів.

Після США, в Канаді також були виявлені підтверджені випадки коронавірусу в дикій природі у трьох білохвостих оленів.

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