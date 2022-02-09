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Ученые обеспокоены появлением новых штаммов COVID-19 после обнаружения Omicron у белохвостого оленя

Киев • УНН

 • 14814 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Ученые обеспокоены появлением новых штаммов коронавируса после обнаружения Omicron у белохвостого оленя, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сообщается, что ученые взяли кровь и некоторые образцы мазков из носа 131 оленя, пойманного на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке. Результаты показали, что почти у 15% из них были антитела к вирусу.

Согласно опубликованному исследованию ученых Университета штата Пенсильвания, животные ранее имели коронавирусные инфекции и были уязвимы для повторных заражений новыми штаммами.

Специалисты также выразили опасения, что этот вид, насчитывающий 30 миллионов особей в США, может стать "хозяином" нового штамма коронавируса.

Добавим

США сообщили о доказательствах передачи коронавируса от людей диким белохвостым оленям с дальнейшим распространением вируса среди оленей.

После США, в Канаде также были выявлены подтвержденные случаи коронавируса в дикой природе у трех белохвостых оленей.

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