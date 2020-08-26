Вбивця Джона Леннона водинадцяте отримав відмову у достроковому звільненні

Чепмену відмовлено в достроковому звільненні в одинадцятий раз. Подати наступне прохання він може в 2022 році.

За даними Reuters, проти звільнення Чепмена виступає 87-річна вдова Леннона Йоко Оно. Повідомляється, що перед засіданням вона направила членам комісії лист, що підтверджує її позицію.

Згідно з вироком, Чепмен отримав термін від 20 років до довічного — це значить, що він повинен був провести у в’язниці як мінімум 20 років, після чого при певних обставинах міг вийти на свободу. Починаючи з 2000 року Чепмен подає прохання про звільнення кожні два роки.

Минулий раз Чепмен отримав відмову 23 серпня 2018 року. Члени комісії у складі Марка Копполи і Отіса Круза вирішили, що Чепмен не може бути відпущений на свободу, так як він, на їхню думку, “несумісний з добробутом і безпекою суспільства”.

Пізніше стало відомо, що вбивця Джона Леннона Марк Девід Чепмен перед вчиненням злочину відчував коливання і навіть молився. Як повідомило тоді агентство Reuters, про це свідчить транскрипт телеконференції за участю Чепмена і інспекторів з питань умовно-дострокового звільнення. Чепмен знаходився в той момент у в’язниці “Венді” в районі міста Алден (штат Нью-Йорк).