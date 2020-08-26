Убийца Джона Леннона одиннадцатый раз получил отказ в досрочном освобождении

Чепмену отказано в досрочном освобождении в одиннадцатый раз. Подать следующее прошение он может в 2022 году.

По данным Reuters, против освобождения Чепмена выступает 87-летняя вдова Леннона Йоко Оно. Сообщается, что перед заседанием она направила членам комиссии письмо, подтверждающее ее позицию.

Согласно приговору, Чепмен получил срок от 20 лет до пожизненного — это значит, что он должен был провести в тюрьме как минимум 20 лет, после чего при определенных обстоятельствах мог выйти на свободу. Начиная с 2000 года Чепмен подает прошения об освобождении каждые два года.

Прошлый раз Чепмен получил отказ 23 августа 2018 года. Члены комиссии в составе Марка Копполы и Отиса Круза решили, что Чэпмен не может быть отпущен на свободу, так как он, по их мнению, “несовместим с благосостоянием и безопасностью общества”.

Позже стало известно, что убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чэпмен перед совершением преступления чувствовал колебания и даже молился. Как сообщило тогда агентство Reuters, об этом свидетельствует транскрипт телеконференции с участием Чепмена и инспекторов по вопросам условно-досрочного освобождения. Чэпмен находился в тот момент в тюрьме “Венди” в районе города Алден (штат Нью-Йорк).