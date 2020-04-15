Вбивство у Кривому Розі: стали відомі деталі моторошного злочину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Кривому Розі було вбито жінку. Тіло розчленоване. УНН від правоохоронців стали відомі деталі моторошного злочину.
Тіло жінки, без ніг, в мішку вкинули у водойму. Наразі встановлено, що вбита місцева жителька. Жінка віком близько 70 років, без постійного місця проживання. За попередньою інформацією, вона мешкала у напівзруйнованій будівлі у Кривому Розі, разом з чоловіком віком близько 45 років. Співмешканці зловживали спиртним.
Поліція перевірила місце проживання вказаних осіб, та виявила там пластиковий пакет з фрагментами людських кінцівок. Співмешканець покійної зник у невідомому напрямку. Наразі чоловіка розшукує поліції за підозрою у вчинені вбивства.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі місцеві жителі виявили тіло в мішку в одній з водойм.