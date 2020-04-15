Убийство в Кривом Роге: стали известны детали жуткого преступления

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51956 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60927 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74893 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74238 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101011 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81525 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102077 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105675 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130775 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130275 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Убийство в Кривом Роге: стали известны детали жуткого преступления

Убийство в Кривом Роге: стали известны детали жуткого преступления

Киев  •  УНН

 • 44880 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Кривом Роге была убита женщина. Тело расчленено. УНН от правоохранителей стали известны детали жуткого преступления.

Тело женщины, без ног, в мешке бросили в водоем. Сейчас установлено, что убита местная жительница. Женщина в возрасте около 70 лет, без постоянного места жительства. По предварительной информации, она жила в полуразрушенном здании в Кривом Роге, вместе с мужем в возрасте около 45 лет. Сожители злоупотребляли спиртным.

Полиция проверила место жительства указанных лиц, и обнаружила там пластиковый пакет с фрагментами человеческих конечностей. Сожитель покойной исчез в неизвестном направлении. Сейчас мужчина ищет полиции по подозрению в совершении убийства.

Начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УНН, в Кривом Роге местные жители виявыли тело в мешке в одном из водоемов.

Украинские Национальные Новости

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