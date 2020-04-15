Убийство в Кривом Роге: стали известны детали жуткого преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Кривом Роге была убита женщина. Тело расчленено. УНН от правоохранителей стали известны детали жуткого преступления.
Тело женщины, без ног, в мешке бросили в водоем. Сейчас установлено, что убита местная жительница. Женщина в возрасте около 70 лет, без постоянного места жительства. По предварительной информации, она жила в полуразрушенном здании в Кривом Роге, вместе с мужем в возрасте около 45 лет. Сожители злоупотребляли спиртным.
Полиция проверила место жительства указанных лиц, и обнаружила там пластиковый пакет с фрагментами человеческих конечностей. Сожитель покойной исчез в неизвестном направлении. Сейчас мужчина ищет полиции по подозрению в совершении убийства.
Начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Кривом Роге местные жители виявыли тело в мешке в одном из водоемов.