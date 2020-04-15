У Кривому Розі знайшли тіло жінки у мішку, ймовірно без ніг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Учора, 14 квітня, у Кривому Розі місцеві виявили у водоймищі тіло в мішку. Це виявилась жінка, і ймовірно — тіло без ніг. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі Криворізького відділу поліції.
“У місті Кривому Розі учора увечері надійшло повідомлення про те, що у водоймищі у Центрально-міському районі мешканці виявили тіло в мішку. Виїхали працівники Центрально-міського району Криворізького відділу поліції і встановлювали всі обставини”, — повідомили у поліції.
На уточнююче запитання кореспондента УНН, чи підтвердилось повідомлення по прибутті на виклик та чи справді жінку знайшли без ніг, у поліції відповіли наступне: “Тобто повідомлення було і підтвердило своє існування, тобто жінка була”.
Наразі усі факти встановлюються.
Нагадаємо, що у Миколаєві у Парку перемоги знайшли повішеним чоловіка, який раніше служив в одній із військових частин Харкова.