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У Миколаєві в парку знайшли повішеним чоловіка

У Миколаєві в парку знайшли повішеним чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Миколаєві у Парку перемоги знайшли повішеним чоловіка, який раніше служив в одній із військових частин Харкова. Про це у коментарі УНН повідомив прес-офіцер південного Одеського територіального управління Національної Гвардії України Михайло Кондира.

Відповідаючи на питання, чи дійсно у Парку перемоги у Миколаєві знайшли повішеним військового, у НГУ повідомили: "Дійсно був факт, що знайшли повішеного чоловіка".

"Ми провели службове розслідування, і було встановлено, що даний чоловік був призваний у 2014 році військкоматом міста Миколаєва по мобілізації та проходив службу в одній із військових частин міста Харкова. Але він звільнився ще у березні 2015 року і вже не був військовослужбовцем", - додав він.

Нагадаємо, на Вінниччині у ставку знайшли тіло військового 1998 року народження, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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