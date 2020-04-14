У Миколаєві в парку знайшли повішеним чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Миколаєві у Парку перемоги знайшли повішеним чоловіка, який раніше служив в одній із військових частин Харкова. Про це у коментарі УНН повідомив прес-офіцер південного Одеського територіального управління Національної Гвардії України Михайло Кондира.
Відповідаючи на питання, чи дійсно у Парку перемоги у Миколаєві знайшли повішеним військового, у НГУ повідомили: "Дійсно був факт, що знайшли повішеного чоловіка".
"Ми провели службове розслідування, і було встановлено, що даний чоловік був призваний у 2014 році військкоматом міста Миколаєва по мобілізації та проходив службу в одній із військових частин міста Харкова. Але він звільнився ще у березні 2015 року і вже не був військовослужбовцем", - додав він.
Нагадаємо, на Вінниччині у ставку знайшли тіло військового 1998 року народження, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.