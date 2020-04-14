В Николаеве в парке нашли повешенным мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Николаеве в Парке победы нашли повешенным мужчину, который ранее служил в одной из воинских частей Харькова. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-офицер южного Одесского территориального управления Национальной Гвардии Украины Михаил Кондира.
Отвечая на вопрос, действительно ли в Парке победы в Николаеве нашли повешенным военного, в НГУ сообщили: "Действительно был факт, что нашли повешенного мужчину".
"Мы провели служебное расследование, и было установлено, что данный мужчина был призван в 2014 году военкоматом города Николаева по мобилизации и проходил службу в одной из воинских частей города Харькова. Но он уволился еще в марте 2015 года и уже не был военнослужащим", - добавил он.
Напомним, в Винницкой области в пруду нашли тело военного 1998 года рождения, по этому факту правоохранители открыли уголовное производство.