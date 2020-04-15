В Кривом Роге нашли тело женщины в мешке, вероятно без ног
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Вчера, 14 апреля, в Кривом Роге местные обнаружили в водоеме тело в мешке. Это оказалась женщина, и вероятно — тело без ног. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.
“В городе Кривом Роге вчера вечером поступило сообщение о том, что в водоеме в Центрально-городском районе жители обнаружили тело в мешке. Выехали сотрудники Центрально-Городского района Криворожского отдела полиции и устанавливали все обстоятельства”, — сообщили в полиции.
На уточняющий вопрос корреспондента УНН, подтвердилось ли сообщение по прибытии на вызов и действительно ли женщину нашли без ног, в полиции ответили следующее: “То есть сообщение было и подтвердило свое существование, то есть женщина была”.
Сейчас все факты устанавливаются.
Напомним, что в Николаеве в Парке победы нашли повешенным мужчину, который ранее служил в одной из воинских частей Харькова.