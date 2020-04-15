В Кривом Роге нашли тело женщины в мешке, вероятно без ног

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44334 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52582 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66908 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66974 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 95668 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78320 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101661 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105510 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130666 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130243 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Кривом Роге нашли тело женщины в мешке, вероятно без ног

В Кривом Роге нашли тело женщины в мешке, вероятно без ног

Киев  •  УНН

 • 12419 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Вчера, 14 апреля, в Кривом Роге местные обнаружили в водоеме тело в мешке. Это оказалась женщина, и вероятно — тело без ног. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

“В городе Кривом Роге вчера вечером поступило сообщение о том, что в водоеме в Центрально-городском районе жители обнаружили тело в мешке. Выехали сотрудники Центрально-Городского района Криворожского отдела полиции и устанавливали все обстоятельства”, — сообщили в полиции.

На уточняющий вопрос корреспондента УНН, подтвердилось ли сообщение по прибытии на вызов и действительно ли женщину нашли без ног, в полиции ответили следующее: “То есть сообщение было и подтвердило свое существование, то есть женщина была”.

Сейчас все факты устанавливаются.

Напомним, что в Николаеве в Парке победы нашли повешенным мужчину, который ранее служил в одной из воинских частей Харькова.

Украинские Национальные Новости

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