Вбивство правоохоронця на Київщині: спецоперація "Сирена" триває
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на 16:50 триває спецоперація “Сирена”, введена правоохоронцями Київської області вранці 5 травня після вбивства заступника начальника Баришівського відділення поліції. Про це у коментарі УНН повідомив речник ГУНП в області Микола Жукович.
“Спецоперація „Сирена“ (на території Київської області — ред.) досі триває”, — сказав співрозмовник.
З його слів, у спецоперації задіяно “велику кількість” правоохоронців.
Жукович нагадав, що сьогодні по області проходять поминальні дні, тож дуже багато поліцейських було задіяно на охорону публічної безпеки.
“Деяких нам довелось знімати з охорони публічної безпеки і задіяти у цій спецоперації”, — зауважив він.
Зазначимо, про введення спецоперації у поліції повідомили після восьмої ранку у неділю.
Нагадаємо, у ніч на 5 травня невідома особа спричинила смертельне поранення заступнику начальника Баришівського відділення поліції.
Як повідомляв УНН, вбивство правоохоронця на Київщині повязане з професійною діяльністю.