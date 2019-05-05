Убийство полицейского в Киевской области: спецоперация "Сирена" продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на 16:50 продолжается спецоперация "Сирена", введена правоохранителями Киевской области утром 5 мая после убийства заместителя начальника Барышевского отделение полиции. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в области Николай Жукович.
"Спецоперация "Сирена" (на территории Киевской области - ред.) до сих пор продолжается", - сказал собеседник.
По его словам, в спецоперации задействовано "большое количество" правоохранителей.
Жукович напомнил, что сегодня по области проходят поминальные дни, поэтому очень много полицейских было задействовано в охране публичного порядка.
"Некоторых нам пришлось снимать с охраны публичной безопасности и задействовать в этой спецоперации", - отметил он.
Отметим, о введении спецоперации в полиции сообщили после восьми утра в воскресенье.
Напомним, в ночь на 5 мая неизвестный вызвала смертельное ранение заместителю начальника Барышевского отделение полиции.
Как сообщал УНН, убийство милиционера в Киевской области связано с профессиональной деятельностью.