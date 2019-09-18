Вбивство начальника відділу реклами метро Києва розкрили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Правоохоронці у вересні затримали сімох підозрюваних, організаторів та виконавців замовного вбивства начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен", їм оголошено підозри. Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Хороший результат поліції Київської області, віднедавна очолюваної Андрієм Нєбитовим. Розкриття двох жорстоких замовних вбивств, скоєних на території області: топ-менеджера компанії Caparol трирічної давнини і цьогорічного вбивства начальника відділу реклами столичного метрополітену", - написав Шевченко.
Також, очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook нагадав обставини резонансного вбивства начальника відділу реклами столичного метрополітену.
"(У січні 2019 року - ред.) у Києво-Святошинському районі сталося вбивство: начальника відділу реклами Київського метрополітену. Це перше вбивство у цьому році, фактично на Різдво. Чоловіка вбили трьома ударами ножем в спину. Так підступно і жорстоко", - повідомив Нєбитов.
За його словами, розслідування показало, що вбивство готували заздалегідь, і це не вулична бійка, а добре спланований злочин.
"Аналізуючи зібрані матеріали, стало зрозуміло, що підготовка, скоєння і приховування слідів злочину – ідентичні з вбивством директора (української “доньки” німецького концерну Сaparol - ред.) у 2016 році. Вже під час відпрацювання учасників банди ми здобули беззаперечні докази їх причетності до цього злочину", - зазначив Нєбитов.
Нагадаємо, за вбивство директора української “доньки” німецького концерну Сaparol затримали сімох осіб.
Як повідомляв УНН, правоохоронцями Київської області розкрито вбивство директора української компанії німецького концерну Caparol, вчинене у 2016 році.