Убийство начальника отдела рекламы метро Киева раскрыли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Правоохранители в сентябре задержали семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей заказного убийства начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен", им объявлены подозрения. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Хороший результат полиции Киевской области, с недавних пор возглавляемой Андреем Небытовым. Раскрытие двух жестоких заказных убийств, совершенных на территории области: топ-менеджера компании Caparol трехлетней давности и нынешнего убийства начальника отдела рекламы столичного метрополитена", - написал Шевченко.
Также, глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook напомнил обстоятельства резонансного убийства начальника отдела рекламы столичного метрополитена.
"(В январе 2019 года - ред.) в Киево-Святошинском районе произошло убийство: начальника отдела рекламы Киевского метрополитена. Это первое убийство в этом году, фактически на Рождество. Мужчину убили тремя ударами ножом в спину. Так коварно и жестоко", - сообщил Небытов.
По его словам, расследование показало, что убийство готовили заранее, и это не уличная драка, а хорошо спланированное преступление.
"Анализируя собранные материалы, стало понятно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления - идентичны с убийством директора (украинской "дочки" немецкого концерна Сaparol - ред.) в 2016 году. Уже во время отработки участников банды мы получили неопровержимые доказательства их причастности к этому преступлению", - отметил Небытов.
Напомним, за убийство директора украинской дочки" немецкого концерна Сaparol задержали семь человек.
Как сообщал УНН, правоохранителями Киевской области раскрыто убийство директора украинской компании немецкого концерна Caparol, совершенное в 2016 году.