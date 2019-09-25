Cуд просять арештувати підозрюваних у вбивстві директора української "дочки" Caparol
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Прокуратура оскаржила в апеляційному порядку рішення суду, який не обрав запобіжний захід підозрюваному в організації замовного вбивства директора української “дочки” компанії Caparol. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.
Так, 19 вересня, судді Києво-Святошинського районного суду розглянули клопотання прокуратури про обрання запобіжних заходів щодо 7 учасників злочинної організації, в тому числі 2 організаторів, які займались замовними вбивствами.
Останніх 17 вересня прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в Київській області затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації) КК України, а саме в створенні злочинної організації та участі у ній, а також ч.3 ст.28 п.п.11,12,13 ч.2 ст.115 КК України, тобто вчинення умисних вбивств на замовлення за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчиняла вбивство в складі організованої групи.
Судді двох організаторів злочинної організації відпустили без обрання запобіжного заходу, іншим учасникам злочинної організації обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.
Не погоджуючись з таким рішенням суду, прокуратурою внесено апеляційні скарги. Прокурори в апеляційному суді принципово наполягатимуть на обранні підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Як повідомляв УНН, правоохоронцями Київської області розкрито вбивство директора української компанії німецького концерну Caparol, вчинене у 2016 році.