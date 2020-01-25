Вбивство адвоката у Кропивницькому: затримали учасників злочинної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Кіровоградщині правоохоронці затримали учасників злочинної групи, яких підозрюють у вбивстві адвоката, яке відбулося у серпні 2019 року у Кропивницькому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Кіровоградської області.
“На Кіровоградщині правоохоронці затримали учасників злочинної групи, підозрюваних у вбивстві відомого адвоката та замаху на вбивство іншого місцевого жителя”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, вбивство сталося 22 серпня 2019 року неподалік будівлі СІЗО в Кропивницькому. Невідомі, які прибули на автомобілі, з використанням автоматичної вогнепальної зброї, нанесли смертельні поранення правозахиснику та тяжко травмували його знайомого.
“У обласному центрі було затримано трьох місцевих жителів, віком 45, 48 та 54 років. На теперішній час їм повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)”, — йдеться у повідомленні.
У рамках кримінального провадження на території міста Кропивницького та області правоохоронцями проведено близько 40 обшуків, у результаті яких вилучено речові докази. У кримінальному провадженні триває досудове слідство.
Нагадаємо, 22 серпня невідомі з використанням вогнепальної зброї спричинили поранення двом місцевим жителям.
Один із потерпілих загинув на місці події, іншого було госпіталізовано до лікувального закладу.