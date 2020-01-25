Убийство адвоката в Кропивницком: задержали участников преступной группы

“На Кировоградщине правоохранители задержали участников преступной группы, подозреваемых в убийстве известного адвоката и покушения на убийство другого местного жителя”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, убийство произошло 22 августа 2019 года возле здания СИЗО в Кропивницком. Неизвестные, которые прибыли на автомобиле, с использованием автоматического огнестрельного оружия, нанесли смертельные ранения правозащитнику и тяжело травмировали его знакомого.

“В областном центре были задержаны трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет. В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)”, — говорится в сообщении.

В рамках уголовного судопроизводства на территории города Кропивницкого и области правоохранителями было проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства. В уголовном производстве продолжается досудебное следствие.

Напомним, 22 августа неизвестные с использованием огнестрельного оружия нанесли ранения двум местным жителям.

Один из пострадавших погиб на месте происшествия, иного был госпитализирован в лечебное учреждение.