Вбитий іранський генерал планував напади на посольства та військові об’єкти США – Помпео

КИЇВ. 11 січня. УНН. Вбитий авіаударом США в Іраку іранський генерал Касем Сулеймані представляв неминучу загрозу для інтересів США на Близькому та Середньому Сході, адже готував напади на посольства, військові об’єкти та дослідницькі лабораторії. Про це під час брифінгу повідомив державний секретар США Майк Помпео, передає УНН із посиланням на Politico.