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Вбитий іранський генерал планував напади на посольства та військові об’єкти США – Помпео

Вбитий іранський генерал планував напади на посольства та військові об’єкти США – Помпео

Київ • УНН

 • 11579 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Вбитий авіаударом США в Іраку іранський генерал Касем Сулеймані представляв неминучу загрозу для інтересів США на Близькому та Середньому Сході, адже готував напади на посольства, військові об’єкти та дослідницькі лабораторії. Про це під час брифінгу повідомив державний секретар США Майк Помпео, передає УНН із посиланням на Politico.

Так, у п'ятницю держсекретар Майк Помпео заявив, що Касем Сулеймані представляв "неминучу загрозу" інтересам США на Близькому та Середньому Сході, під час запитання журналіста про характер розвідувальних даних, що призвели до вбивства головного воєначальника Тегерана.

"У нас була конкретна інформація про неминучу загрозу, і ці загрози від нього, включали напади на посольства США", - сказав Помпео журналістам на ранковому брифінгу в Білому домі.

У виданні зазначають, що дана позицію Помпео не збігається з його попередніми твердженнями про те, що у США не знали точно, що це за напади та де вони плануються.

Пізніше держсекретар заявив: "цілями Сулеймані були американські посольства, військові бази, дослідницькі та виробничі об'єкти у всьому регіоні".

Вже під час брифінгу, Помпео зазначив, що адміністрації б не пробачили такої недбалості, тому президенту Трампу порадили вирішити ситуацію таким чином.

"Це мало статися (ред. – напади), і життя американців опинилося б під загрозою", - додав він.

Однак, як зазначають у виданні, Помпео не назвав конкретних людей з Конгресу США, кому було б відомо про плани Сулеймані.

Нагадаємо, що раніше Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що іранський генерал Касем Сулеймані готував напади на іноземні дипломатичні представництва.

Як раніше повідомлялося в УНН, командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті 3 січня ракетним ударом в районі аеропорту Багдада. Сполучені Штати підтвердили, що завдали ударів по двох пов'язаних з Іраном цілям в Багдаді.

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