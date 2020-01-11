Убитый иранский генерал планировал нападения на посольства и военные объекты США - Помпео

КИЕВ. 11 января. УНН. Убитый авиаударом США в ираке иранский генерал Касем Сулеймани представлял неизбежную угрозу для интересов США на Ближнем и Среднем Востоке, ведь готовил нападения на посольства, военные объекты и исследовательские лаборатории. Об этом во время брифинга сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Politico.