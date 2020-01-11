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Убитый иранский генерал планировал нападения на посольства и военные объекты США - Помпео

Убитый иранский генерал планировал нападения на посольства и военные объекты США - Помпео

Киев  •  УНН

 • 11579 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Убитый авиаударом США в ираке иранский генерал Касем Сулеймани представлял неизбежную угрозу для интересов США на Ближнем и Среднем Востоке, ведь готовил нападения на посольства, военные объекты и исследовательские лаборатории. Об этом во время брифинга сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Politico.

Так, в пятницу госсекретарь Майк Помпео заявил, что Касем Сулеймани представлял "неизбежную угрозу" интересам США на Ближнем и Среднем Востоке, во время вопроса журналиста о характере разведывательных данных, приведших к убийству главного военачальника Тегерана.

"У нас была конкретная информация о неминуемой угрозе, и эти угрозы шли от него, включали нападения на посольства США", - сказал Помпео журналистам на утреннем брифинге в Белом доме.

В издании отмечают, что данная позиция Помпео не совпадает с его предыдущими утверждениями о том, что в США не знали точно, что это за нападения и где они планируются.

Позже госсекретарь заявил: "целями Сулеймани были американские посольства, военные базы, исследовательские и производственные объекты во всем регионе".

Уже во время брифинга, Помпео отметил, что администрации бы не простили такой небрежности, поэтому президенту Трампу посоветовали решить ситуацию следующим образом.

"Это должно было произойти (ред. - нападения), и жизнь американцев оказалось бы под угрозой", - добавил он.

Однако, как отмечают в издании, Помпео не назвал конкретных людей из Конгресса США, кому было бы известно о планах Сулеймани.

Напомним, что ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на иностранные дипломатические представительства.

Как ранее сообщалось в УНН, командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Соединенные Штаты подтвердили, что нанесли удары по двум связанных с Ираном целям в Багдаде.

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