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Важливо дивитися правді у вічі: у МЗС відповіли Пекіну на звинувачення США у війні в Україні

Важливо дивитися правді у вічі: у МЗС відповіли Пекіну на звинувачення США у війні в Україні

Київ • УНН

 • 149946 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністерство закордонних справ наголошує, що відповідальність за збройну агресію проти України несе лише російська федерація. Про це, коментуючи заяву Пекіну щодо звинувачень США у війні проти України, УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Цитата

“Відповідальність за збройну агресію проти України несе лише Російська Федерація, яка в 2014 році окупувала Крим і частину Донбасу, а в лютому 2022 року розпочала нічим не спровоковану масштабну війну”, – наголосив він.

Деталі

Ніколенко наголосив, що важливо дивитися правді в очі: міжнародна спільнота була змушена запровадити санкції проти рф, аби позбавити її можливостей подальшого ведення війни та притягнути до відповідальності за скоєні злочини.

“Розраховуємо, що Китай як відповідальний член міжнародної спільноти, який послідовно обстоює принципи миру та поваги до міжнародного права, не буде політизувати питання агресії Росії проти України. Очікуємо, що натомість Пекін використає свій вплив на Москву, аби змусити її припинити війну та повернутися до поваги Статуту ООН та міжнародного права, основоположними принципами якого є незастосування сили та повага до суверенітету і територіальної цілісності іноземних держав”, – додав речник.

Доповнення

Спікер МЗС Китаю Чжао Ліцзянь відповідаючи на питання під час брифінгу заявив, що США є винними у війні в Україні.

Відповідаючи на запитання журналіста Global Times про те, як Пекін оцінює нещодавні застереження з Вашингтона про наслідки, якщо Китай допомагатиме росії, речник зазначив: "Як ті, хто розпочав кризу в Україні і найбільший чинник, який підживлює її, США повинні глибоко задуматися про свої помилкові дії з надання тиску та роздування вогню з українського питання і припинити розігрувати блокову конфронтацію та створювати нову Холодну війну скориставшись ситуацією. США повинні сприяти належному врегулюванню кризи відповідальним чином та створити середовище та умови, необхідні для мирних переговорів між зацікавленими сторонами".

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