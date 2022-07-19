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Китай вважає США винними у війні в Україні

Китай вважає США винними у війні в Україні

Київ • УНН

 • 540216 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Спікер МЗС Китаю Чжао Ліцзянь відповідаючи на питання під час брифінгу заявив, що США є винними у війні в Україні, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналіста Global Times про те, як Пекін оцінює нещодавні застереження з Вашингтона про наслідки, якщо Китай допомагатиме росії, речник зазначив: "Як ті, хто розпочав кризу в Україні і найбільший чинник, який підживлює її, США повинні глибоко задуматися про свої помилкові дії з надання тиску та роздування вогню з українського питання і припинити розігрувати блокову конфронтацію та створювати нову Холодну війну скориставшись ситуацією. США повинні сприяти належному врегулюванню кризи відповідальним чином та створити середовище та умови, необхідні для мирних переговорів між зацікавленими сторонами".

За словами Ліцзяня, Китай займає "об'єктивну та справедливу" позицію щодо України та "стоїть на стороні миру та справедливості".

"У питанні України Китай займає об'єктивну та справедливу позицію і стоїть на стороні миру та справедливості. Ми рішуче виступаємо проти будь-яких необґрунтованих підозр, погроз та тиску щодо Китаю", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Раніше представник Держдепартаменту США Нед Прайс застеріг Пекін від надання росії зброї чи будь-якої іншої допомоги для ведення війни проти України, зокрема за рахунок ухилення від санкцій Заходу.

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