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Китай считает США виновными в войне в Украине

Китай считает США виновными в войне в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь отвечая на вопрос во время брифинга заявил, что США виновны в войне в Украине, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста Global Times о том, как Пекин оценивает недавние предостережения из Вашингтона о последствиях, если Китай будет помогать россии, спикер отметил: "Как те, кто начал кризис в Украине и самый больший подпитывающий его фактор, США должны глубоко задуматься о своих ошибочных действиях по оказанию давления и раздуванию огня по украинскому вопросу и прекратить разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую Холодную войну воспользовавшись ситуацией. США должны способствовать надлежащему урегулированию кризиса ответственным образом и создать среду и условия, необходимые для мирных переговоров между заинтересованными сторонами".

По словам Лицзяня, Китай занимает "объективную и справедливую" позицию по отношению к Украине и "стоит на стороне мира и справедливости".

"В вопросе Украины Китай занимает объективную и справедливую позицию и стоит на стороне мира и справедливости. Мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая", - говорится в сообщении.

Добавим

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс предостерег Пекин от передачи россии оружия или любой другой помощи для ведения войны против Украины, в том числе за счет уклонения от санкций Запада.

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