Важно смотреть правде в глаза: в МИДе ответили Пекину на обвинение США в войне в Украине

Цитата

“Ответственность за вооруженную агрессию против Украины несет только российская федерация, которая в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасса, а в феврале 2022 начала ничем не спровоцированную масштабную войну”, – подчеркнул он.

Детали

Николенко подчеркнул, что важно смотреть правде в глаза: международное сообщество было вынуждено ввести санкции против россии, чтобы лишить ее возможностей дальнейшего ведения войны и привлечь к ответственности за совершенные преступления.

“Рассчитываем, что Китай как ответственный член международного сообщества, последовательно отстаивающий принципы мира и уважения к международному праву, не будет политизировать вопрос агрессии россии против Украины. Ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права, основополагающими принципами которого является неприменение силы и уважение к суверенитету и территориальной целостности иностранных государств”, – добавил.

Дополнение

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь отвечая на вопрос во время брифинга заявил, что США виновны в войне в Украине.

Отвечая на вопрос журналиста Global Times о том, как Пекин оценивает недавние оговорки из Вашингтона о последствиях, если Китай будет помогать россии, спикер отметил: "Как те, кто начал кризис в Украине и наибольший подпитывающий его фактор, США должны глубоко задуматься о своих ошибочных действиях по оказанию давления и раздуванию огня по украинскому вопросу и прекратить разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую Холодную войну воспользовавшись ситуацией. США должны способствовать надлежащему урегулированию кризиса ответственным образом и создать среду и условия, необходимые для мирных переговоров между заинтересованными сторонами".