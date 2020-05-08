Бойовику "ЛНР" повідомили про підозру у затриманні проукраїнських громадян на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Повідомлено про підозру одному з ватажків іррегулярного незаконного збройного формування Російської Федерації "Окрема військова комендатура "ЛНР", який підозрюється в організації затримувань проукраїнсько налаштованих громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомив про підозру одному з ватажків іррегулярного незаконного збройного формування Російської Федерації "Окрема військова комендатура "ЛНР" у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, бойовик із червня 2014 року організував на тимчасово окупованій території Луганської області систематичне незаконне затримання бойовиками проукраїнськи налаштованих осіб та їх подальше протиправне утримання в нелюдських умовах упродовж тривалого часу.
Після затримання ці особи потрапляли до підвальних приміщень Луганської облдержадміністрації, де, у тому числі, підозрюваний організував місце масового утримання у неналежних умовах захопленого цивільного населення, застосовування до них фізичного насильства та катування.
Наразі слідством, що ведеться Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, встановлено десятки осіб, що перебували у застінках так званої "військової комендатури "ЛНР" та до яких там застосовувались тортури.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Луганщині повідомили про підозру "міністру палива, енергетики та вугільної промисловості "ЛНР", наразі його оголошено у розшук.