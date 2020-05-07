На Луганщині повідомили про підозру псевдоміністру "ЛНР"

“За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області посадовцю незаконно утвореної окупаційної адміністрації РФ в Луганській області — „ради міністрів ЛНР“ повідомили про підозру у вчиненні дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України). Наразі його оголошено у розшук”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, з квітня 2016 року та до сьогодні мешканець Луганської області обіймає посаду “міністра палива, енергетики та вугільної промисловості” окупаційної адміністрації, що контролюється РФ. До його обов’язків належить вироблення державної політики та здійснення нормативно-правового врегулювання від імені самопроголошеної “ЛНР”, контроль за діяльністю установ, організацій та підприємств у сфері паливно-енергетичного комплексу.

Зазначається, що у своїй діяльності підозрюваний відкрито вчиняє дії на підтримку режиму окупації частини Луганської області та функціонування адміністрації РФ, розповсюдження та застосування юридично нікчемних законодавчих та нормативно-правових актів “ЛНР”, направлених на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Нагадаємо, у Луганській області керівниці підрозділу псевдоміністерства зв’язку та масових комунікацій “ЛНР”, яка відкрито веде антиукраїнську політику повідомили про підозру.