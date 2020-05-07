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В Луганской области сообщили о подозрении псевдо-министру "ЛНР"

Киев • УНН

 • 15915 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Луганской области сообщили о подозрении “министру топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР”, теперь он объявлен в розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В Луганской области сообщили о подозрении псевдо-министру "ЛНР"

“Под процессуальным руководством управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области чиновники незаконно созданной оккупационной администрации РФ в Луганской области — „совета министров ЛНР“ сообщили о подозрении в совершении действий в целях насильственного изменения, свержению конституционного строя и захват государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сейчас он объявлен в розыск”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, с апреля 2016 года и до сих житель Луганской области занимает должность “министра топлива, энергетики и угольной промышленности” оккупационной администрации, контролируемой РФ. В его обязанности входит выработка государственной политики и осуществление нормативно-правового регулирования от имени самопровозглашенной “ЛНР”, контроль за деятельностью учреждений, организаций и предприятий в сфере топливно-энергетического комплекса.

Отмечается, что в своей деятельности подозреваемый открыто совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области и функционирования службы РФ, распространения и применения юридически ничтожных законодательных и нормативно-правовых актов “ЛНР”, направленных на свержение конституционного строя и захвата государственной власти.

Напомним, в Луганской области руководительнице подразделения псевдо-министерства связи и массовых коммуникаций “ЛНР”, которая открыто ведет антиукраинскую политику сообщили о подозрении.

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