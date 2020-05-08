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Боевику "ЛНР" сообщили о подозрении в задержании проукраинских граждан на Донбассе

Киев • УНН

 • 10379 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Сообщено о подозрении одному из главарей иррегулярного незаконного вооруженного формирования Российской Федерации "Отдельная военная комендатура "ЛНР", который подозревается в организации задержек проукраински настроенных граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.Українська

Боевику "ЛНР" сообщили о подозрении в задержании проукраинских граждан на Донбассе

"Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщил о подозрении одному из главарей иррегулярного незаконного вооруженного формирования Российской Федерации "Отдельная военная комендатура "ЛНР" в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, боевик с июня 2014 года организовал на временно оккупированной территории Луганской области систематическое незаконное задержание боевиками проукраински настроенных лиц и их дальнейшее противоправное содержание в нечеловеческих условиях на протяжении длительного времени.

После задержания эти лица попадали в подвальные помещения Луганской облгосадминистрации, где, в том числе, подозреваемый организовал место массового содержания в ненадлежащих условиях захваченного гражданского населения, применения к ним физическое насилие и пытки.

Сейчас следствием, что ведется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, установлены десятки человек, находившиеся в застенках так называемой "военной комендатуры "ЛНР" и в которых там применялись пытки.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Луганской области сообщили о подозрении "министру топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР", пока его объявили в розыск.

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