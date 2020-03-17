Ватажку "ЛНР" повідомили про підозру у позбавленні волі цивільних та катуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Співробітники Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру командиру незаконного збройного формування РФ "Окрема військова комендатура ЛНР" за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.
Так, за версією слідства, вказаний чоловік підозрюється у тому, що з червня 2014 року організував на тимчасово окупованій території Луганської області роботу щодо виявлення проукраїнськи налаштованих осіб, їх затримання та протиправне позбавлення волі.
Після затримання цих осіб масово утримували у підвальних приміщеннях Луганської облдержадміністрації у неналежних умовах, застосовували фізичну силу, спричиняючи тілесні ушкодження, а також катували.
Наразі слідством, яке проводить Головне слідче управління СБУ, встановлено декілька десятків осіб, що перебували у так званій "військовій комендатурі ЛНР", та до яких там застосовувались тортури, пишуть в ОГП.
Досудове розслідування за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України триває.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила дві спроби вербування жителів ОРДЛО представниками контрольованих спецслужбами РФ терористичних угруповань.