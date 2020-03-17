Главарю "ЛНР" сообщили о подозрении в лишении свободы гражданских и пытках

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105723 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108579 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110504 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109025 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119325 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102217 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106330 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106816 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131704 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130511 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Главарю "ЛНР" сообщили о подозрении в лишении свободы гражданских и пытках

Главарю "ЛНР" сообщили о подозрении в лишении свободы гражданских и пытках

Киев  •  УНН

 • 16362 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сотрудники Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении командиру незаконного вооруженного формирования РФ "Отдельная военная комендатура ЛНР" по фактам жестокого обращения с гражданским населением. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

Так, по версии следствия, указанный мужчина подозревается в том, что с июня 2014 года организовал на временно оккупированной территории Луганской области работу по обнаружению проукраински настроенных лиц, их задержанию и противоправное лишение свободы.

После задержания этих лиц массово удерживали в подвальных помещениях Луганской облгосадминистрации в ненадлежащих условиях, применяли физическую силу, вызывая телесные повреждения, а также пытали.

Сейчас следствием, которое проводит Главное следственное управление СБУ, установлено несколько десятков человек, которые находились в так называемой "военной комендатуре ЛНР", и к которым там применялись пытки, пишут в ОГП.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила две попытки вербовки жителей ОРДЛО представителями контролируемых спецслужбами РФ террористических группировок.

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