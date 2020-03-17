Главарю "ЛНР" сообщили о подозрении в лишении свободы гражданских и пытках
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сотрудники Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении командиру незаконного вооруженного формирования РФ "Отдельная военная комендатура ЛНР" по фактам жестокого обращения с гражданским населением. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.
Так, по версии следствия, указанный мужчина подозревается в том, что с июня 2014 года организовал на временно оккупированной территории Луганской области работу по обнаружению проукраински настроенных лиц, их задержанию и противоправное лишение свободы.
После задержания этих лиц массово удерживали в подвальных помещениях Луганской облгосадминистрации в ненадлежащих условиях, применяли физическую силу, вызывая телесные повреждения, а также пытали.
Сейчас следствием, которое проводит Главное следственное управление СБУ, установлено несколько десятков человек, которые находились в так называемой "военной комендатуре ЛНР", и к которым там применялись пытки, пишут в ОГП.
Досудебное расследование по ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины продолжается.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила две попытки вербовки жителей ОРДЛО представителями контролируемых спецслужбами РФ террористических группировок.