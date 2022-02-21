Ватажки бойовиків попросили Путіна визнати "незалежність" "ЛНР і ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР", передає УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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“Від імені народу всього народу просимо вас визнати ДНР як незалежну, демократичну, правову та соціальну державу. Також просимо розглянути можливість укладання договору про дружбу та співпрацю між ДНР та Росією, передбачивши співпрацю у сфері оборони”, — сказав Пушилін у відеозверненні.
У свою чергу Пасічник заявив, що "визнання Росією незалежності ЛНР дозволить уникнути масової загибелі жителів республіки, 300 тис. з яких - росіяни".
Додамо
Також ватажки бойовиків Пушилін та Пасічник просять включити пункт “про взаємодію в оборонній сфері до договору про співпрацю з Росією”.
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Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.
У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.
Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін “прийняв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас воно “не корелює з Мінськими угодами”.
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