Варто очікувати, що найближчим часом можуть бути внесені зміни до умов перетину кордону - Демченко
Київ • УНН
За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, найближчим часом можна очікувати змін у правилах перетину кордону для громадян України, які регулюватимуть умови перетину кордону для певних категорій.
На даний момент змін до постанови Кабінету міністрів №57, яка яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України, ще внесено не було. Однак, варто очікувати, що у якийсь найближчий час, можуть бути зміни, щоб унормувати умови перетину кордону.
Про це під час брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
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Варто розуміти, що на даний момент змін до постанови Уряду №57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України, ще внесено не було. Все ж таки варто очікувати, що у якийсь найближчий час, можуть бути зміни, щоб унормувати всі моменти, які випливають із законодавства і можуть бути певні зміни для окремих категорій, в тому числі і умов перетину кордону
Він додав, що як тільки будуть ухвалені якісь зміни, то ДПСУ обов’язково попередить про них.
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