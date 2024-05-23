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Варто очікувати, що найближчим часом можуть бути внесені зміни до умов перетину кордону - Демченко

Варто очікувати, що найближчим часом можуть бути внесені зміни до умов перетину кордону - Демченко

Київ • УНН

 • 16288 перегляди

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, найближчим часом можна очікувати змін у правилах перетину кордону для громадян України, які регулюватимуть умови перетину кордону для певних категорій.

На даний момент змін до постанови Кабінету міністрів №57, яка яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України, ще внесено не було. Однак, варто очікувати, що у якийсь найближчий час, можуть бути зміни, щоб унормувати умови перетину кордону.

Про це під час брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН. 

Деталі 

Варто розуміти, що на даний момент змін до постанови Уряду №57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України, ще внесено не було. Все ж таки варто очікувати, що у якийсь найближчий час, можуть бути зміни, щоб унормувати всі моменти, які випливають із законодавства і можуть бути певні зміни для окремих категорій, в тому числі і умов перетину кордону

- сказав Демченко.

Він додав, що як тільки будуть ухвалені якісь зміни, то ДПСУ обов’язково попередить про них. 

Нагадаємо 

Прикордонники не враховують додаток "Резерв+" при перетині кордону, а лише перевіряють військовий квиток з відповідними відмітками для військовозобов'язаних чоловіків. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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