Стоит ожидать, что в ближайшее время могут быть внесены изменения в условия пересечения границы - Демченко

На данный момент изменений в постановление Кабинета министров №57, которое регламентирует правила пересечения государственной границы гражданами Украины, еще внесено не было. Однако, стоит ожидать, что в какое-то ближайшее время, могут быть изменения, чтобы нормировать условия пересечения границы.

Об этом во время брифинга рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Стоит понимать, что на данный момент изменений в постановление Правительства №57, которое регламентирует правила пересечения государственной границы гражданами Украины, еще внесено не было. Все же стоит ожидать, что в какое-то ближайшее время, могут быть изменения, чтобы нормировать все моменты, которые вытекают из законодательства и могут быть определенные изменения для отдельных категорий, в том числе и условий пересечения границы - сказал Демченко.

Он добавил, что как только будут приняты какие-то изменения, то ГПСУ обязательно предупредит о них.

Напомним

Пограничники не учитывают приложение «Резерв+» при пересечении границы, а лишь проверяют военный билет с соответствующими отметками для военнообязанных мужчин.