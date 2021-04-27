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Вартість ремонту у переході на станції метро “Оболонь”, де посипалась стеля, становить понад 38 тис. грн

Вартість ремонту у переході на станції метро “Оболонь”, де посипалась стеля, становить понад 38 тис. грн

Київ • УНН

 • 32795 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Вартість робіт по відновленню підземного пішохідного переходу на станції метро “Оболонь”, де обвалилось облицювання стелі, становить понад 38 тис. грн. Про це журналісту УНН повідомили в Оболонській районній державній адміністрації в Києві у відповідь на запит.

Цитата

“Загальна вартість робіт по відновленню підземного пішохідного переходу на станції метро „Оболонь“, де обвалилось облицювання стелі, становить — 38 023,10 грн”, — йдеться у відповіді на запит.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що за інформацією отриманою від комунального підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району” міста Києва станом на 21 квітня 2021 року на балансі підприємства знаходиться:

• підземних переходів — 33 одиниці.

“Аварійний підземний перехід на вулиці Зої Гайдай, 5 знаходиться на реконструкції. Замовником якого виступає комунальна корпорація “Київавтодор”.

Доповнення

20 квітня цього року в підземному переході станції метро “Оболонь” обвалилася частина конструкції стелі. Після обвалу шматків бетону зі стелі в підземному переході працівники дорожньої служби почали ремонт.

Нагадаємо, в січні цього року на Майдані Незалежності у центрі Києва впала підвісна стеля підземного переходу.

У переході на Майдані Незалежності, що у самому центрі столиці, відбулося кілька “хвиль” знесення кіосків.

У березні 2015 року керівництво метрополітену зазначало, що торгових точок у столичній підземці значно поменшає. Насамперед йшлося про малі архітектурні форми, які не відповідають правилам пожежної безпеки та стоять на шляхах евакуації пасажирів. Їх почали зносити у квітні того ж року.

Друга “хвиля” знесення кіосків і торгових площ у переході на Майдані пройшла у лютому 2018 року.

Що було раніше

У 2018 році в переході робили “косметичний” ремонт. За деякими оцінками, він мав обійтися у приблизно 800 тис. грн з міського бюджету. У підземному переході тоді мали відремонтувати стелю, покриття підлоги, сходи, місцями гранітне облицювання стін, а також замінити стоки та встановити нові світильники.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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