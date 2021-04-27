Вартість ремонту у переході на станції метро “Оболонь”, де посипалась стеля, становить понад 38 тис. грн

Вартість ремонту у переході на станції метро “Оболонь”, де посипалась стеля, становить понад 38 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Вартість робіт по відновленню підземного пішохідного переходу на станції метро “Оболонь”, де обвалилось облицювання стелі, становить понад 38 тис. грн. Про це журналісту УНН повідомили в Оболонській районній державній адміністрації в Києві у відповідь на запит.
Цитата
“Загальна вартість робіт по відновленню підземного пішохідного переходу на станції метро „Оболонь“, де обвалилось облицювання стелі, становить — 38 023,10 грн”, — йдеться у відповіді на запит.
Деталі
Окрім того, повідомляється, що за інформацією отриманою від комунального підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району” міста Києва станом на 21 квітня 2021 року на балансі підприємства знаходиться:
• підземних переходів — 33 одиниці.
“Аварійний підземний перехід на вулиці Зої Гайдай, 5 знаходиться на реконструкції. Замовником якого виступає комунальна корпорація “Київавтодор”.
Доповнення
20 квітня цього року в підземному переході станції метро “Оболонь” обвалилася частина конструкції стелі. Після обвалу шматків бетону зі стелі в підземному переході працівники дорожньої служби почали ремонт.
Нагадаємо, в січні цього року на Майдані Незалежності у центрі Києва впала підвісна стеля підземного переходу.
У переході на Майдані Незалежності, що у самому центрі столиці, відбулося кілька “хвиль” знесення кіосків.
У березні 2015 року керівництво метрополітену зазначало, що торгових точок у столичній підземці значно поменшає. Насамперед йшлося про малі архітектурні форми, які не відповідають правилам пожежної безпеки та стоять на шляхах евакуації пасажирів. Їх почали зносити у квітні того ж року.
Друга “хвиля” знесення кіосків і торгових площ у переході на Майдані пройшла у лютому 2018 року.
Що було раніше
У 2018 році в переході робили “косметичний” ремонт. За деякими оцінками, він мав обійтися у приблизно 800 тис. грн з міського бюджету. У підземному переході тоді мали відремонтувати стелю, покриття підлоги, сходи, місцями гранітне облицювання стін, а також замінити стоки та встановити нові світильники.