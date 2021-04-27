Стоимость ремонта в переходе на станции метро "Оболонь", где посыпался потолок, составляет более 38 тыс. грн

Цитата

"Общая стоимость работ по восстановлению подземного пешеходного перехода на станции метро "Оболонь", где обрушилась облицовка потолка, составляет - 38 023,10 грн", - говорится в ответе на запрос.

Детали

Кроме того, сообщается, что по информации полученной от коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Оболонского района" города Киева по состоянию на 21 апреля 2021 на балансе предприятия находится:

• подземных переходов - 33 единицы.

"Аварийный подземный переход на улице Зои Гайдай, 5 находится на реконструкции. Заказчиком которого выступает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Дополнение

20 апреля этого года в подземном переходе станции метро "Оболонь" обвалилась часть конструкции потолка. После обвала кусков бетона с потолка в подземном переходе работники дорожной службы начали ремонт.



Напомним, в январе этого года на Майдане Независимости в центре Киева упал подвесной потолок подземного перехода.

В переходе на Майдане Независимости, что в самом центре столицы, произошло несколько "волн" снос киосков.

В марте 2015 года руководство метрополитена отмечало, что торговых точек в столичной подземке значительно меньше. Прежде всего речь шла о малых архитектурных формах, которые не соответствуют правилам пожарной безопасности и стоят на путях эвакуации пассажиров. Их начали сносить в апреле того же года.

Вторая "волна" сноса киосков и торговых площадей в переходе на Майдане прошла в феврале 2018 года.

Что было раньше

В 2018 году в переходе делали "косметический" ремонт. По некоторым оценкам, он должен был обойтись приблизительно в 800 тыс. грн из городского бюджета. В подземном переходе тогда должны были отремонтировать потолок, покрытие пола, лестницы, местами гранитную облицовку стен, а также заменить стоки и установить новые светильники.