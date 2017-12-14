Варшава назвала важливою заяву Порошенка про розблокування ексгумацій

За його словами, дуже важливо те, що візит президента Польщі Анджея Дуди в Україну відбувся. "Це показало нашу волю до діалогу та рішучого представлення наших аргументів", - сказав він.

Польський чиновник зазначив, що однією з тем перемовин обох президентів було питання розблокування ексгумацій.

"Заява з боку президента Порошенка важлива і обов’язкова для нього. Він делегував на перемовини з Польщею віце-прем’єра. Це має призвести до розблокування ексгумацій та навести лад у політиці пам’яті", - зазначив він.

На його погляд, "дуже важливою під час зустрічі була також заява про те, що пам’ятники жертвам можна ставити тільки в історично підтверджених місцях".

"Заява про те, що ексгумації поляків мають бути у найближчий час розблоковані, є дуже важливою. На цьому політичному рівні не приймаються більш детальні рішення", - сказав голова кабінету президента Польщі.

На запитання, чи на підставі цих заяв українці не будуть вимагати відбудови пам’ятника УПА у Грушовичах, К.Щерський відповів: "Побачимо, чи українці повністю дотримаються своїх заяв".

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"Згідно з цими заявами, місце пам’яті є там, де є людські останки... Потрібно провести ексгумації, потім побудувати могили, а текст на них має відповідати історичній правді. Текст на місці пам’яті не може бути політичним. Як наприклад напис на пам’ятнику Січовим стрільцям на Верецькому перевалі", - заявив він.

За словами К.Щерського, польська позиція у справі дотримання певного ладу у взаємовідносинах з Україною наштовхнула українську сторону до висновків.

"Для України цінність партнерства з Польщею дуже велика, а тому вона не може стати жертвою осіб, які, посилюючи емоції, хочуть ввести фактори, що ставлять під сумнів нашу співпрацю. Президент (Анджей Дуда – ред.) провів дуже рішучу, чоловічу розмову з президентом Порошенком. Думаю, що її результатом є розуміння, що ставити під сумнів наші відносини через деяких осіб та рішення - це помилка. Побачимо, якими будуть результати тих перемовин", - додав К.Щерський.

Нагадаємо, А.Дуда заявив, що Польща хоче, щоб Україна була якомога ліпшим сусідом.