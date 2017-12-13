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Україна та Польща на рівні комісії мають вирішити питання щодо скасування заборони ексгумацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна та Польща на рівні комісій мають вирішити питання про скасування заборони ексгумацій в історичній площині. Про це сьогодні заявив Президент Польщі Анджей Дуда на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Харкові, передає УНН.

“Ми домовилися з паном Президентом, що ми звернемося: я до віце-прем’єр-міністра Глінського, щоб на рівні віце-прем’єр-міністрів і міністрів культури було проведено комісійні узгодження, які б стосувалися якнайшвидшого скасування заборони ексгумацій. Це для нас дуже потрібно, і я це трактую як перший крок до подолання „імпасу“, який виник протягом останнього часу”, — заявив він.

Також Дуда закликав політиків бути більш поміркованими у свої виступах і висловах, аби не діяли емоційно, бо “це складні справи, багато осіб і надалі несуть ці рани”.

Раніше голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович повідомив, що мораторій на ексгумацію польських поховань в Україні може бути знятий після того, як польська сторона надасть своє бачення легалізації та відновлення українських пам'ятників на території Польщі. 

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