Україна та Польща на рівні комісії мають вирішити питання щодо скасування заборони ексгумацій

“Ми домовилися з паном Президентом, що ми звернемося: я до віце-прем’єр-міністра Глінського, щоб на рівні віце-прем’єр-міністрів і міністрів культури було проведено комісійні узгодження, які б стосувалися якнайшвидшого скасування заборони ексгумацій. Це для нас дуже потрібно, і я це трактую як перший крок до подолання „імпасу“, який виник протягом останнього часу”, — заявив він.

Також Дуда закликав політиків бути більш поміркованими у свої виступах і висловах, аби не діяли емоційно, бо “це складні справи, багато осіб і надалі несуть ці рани”.

Раніше голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович повідомив, що мораторій на ексгумацію польських поховань в Україні може бути знятий після того, як польська сторона надасть своє бачення легалізації та відновлення українських пам'ятників на території Польщі.