Украина и Польша на уровне комиссии должны решить вопрос об отмене запрета эксгумаций

"Мы договорились с господином Президентом, что мы обратимся: я к вице-премьер-министру Глинскому, чтобы на уровне вице-премьер-министров и министров культуры было проведено комиссионные согласования, которые касались скорейшей отмены запрета эксгумаций. Это для нас очень нужно, и я это рассматриваю как первый шаг к преодолению "импаса", который возник в последнее время", - заявил он.

Также Дуда призвал политиков быть более умеренными в своих выступлениях и высказываниях, чтобы не действовали эмоционально, потому что "это сложные дела, многие лица и в дальнейшем несут эти раны".

Ранее председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.