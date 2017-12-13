Украина и Польша на уровне комиссии должны решить вопрос об отмене запрета эксгумаций
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украина и Польша на уровне комиссий должны решить вопрос об отмене запрета эксгумаций в исторической плоскости. Об этом сегодня заявил Президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Харькове, передает УНН.
"Мы договорились с господином Президентом, что мы обратимся: я к вице-премьер-министру Глинскому, чтобы на уровне вице-премьер-министров и министров культуры было проведено комиссионные согласования, которые касались скорейшей отмены запрета эксгумаций. Это для нас очень нужно, и я это рассматриваю как первый шаг к преодолению "импаса", который возник в последнее время", - заявил он.
Также Дуда призвал политиков быть более умеренными в своих выступлениях и высказываниях, чтобы не действовали эмоционально, потому что "это сложные дела, многие лица и в дальнейшем несут эти раны".
Ранее председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.