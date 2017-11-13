В'ятрович назвав умову зняття мораторію на ексгумацію польських поховань

"Ми готові припиняти цей мораторій тільки за умови, коли ми зможемо домовитися з польською стороною, яка оголосить про її бачення того, яким чином будуть легалізовані українські пам'ятники на польській території, яким чином польська держава буде думати про відновлення знищених пам'ятників", - сказав він.

Нагадаємо, голова МЗС Польщі В.Ващиковський раніше повідомив, що Варшава запускає "процедури з метою заборони в'їзду до Польщі особам, котрі підтримують вкрай антипольську позицію". Він додав, що наслідки понесуть також ті особи, які на адміністративному рівні, з політичних мотивів, забороняють продовжувати ексгумації останків тіл поляків, які загинули у період Другої світової війни на терені України та відновлювати польські місця пам'яті.