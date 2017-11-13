Вятрович назвал условие снятия моратория на эксгумацию польских захоронений
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в программе ТСН, передает УНН.
"Мы готовы прекращать этот мораторий только при условии, что мы сможем договориться с польской стороной, которая объявит о ее видении того, каким образом будут легализованы украинские памятники на польской территории, каким образом польское государство будет думать о восстановлении уничтоженных памятников" , - сказал он.
Напомним, глава МИД Польши В.Ващиковский ранее сообщил, что Варшава запускает "процедуры с целью запрета въезда в Польшу лицам, который поддерживают крайне антипольскую позицию". Он добавил, что последствия понесут и те лица, которые на административном уровне, по политическим мотивам, запрещают продолжать эксгумацию останков тел поляков, погибших в период Второй мировой войны на территории Украины и восстанавливать польские места памяти.