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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25016 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 80082 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 80155 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99248 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74922 просмотра

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Вятрович назвал условие снятия моратория на эксгумацию польских захоронений

Вятрович назвал условие снятия моратория на эксгумацию польских захоронений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в программе ТСН, передает УНН.

"Мы готовы прекращать этот мораторий только при условии, что мы сможем договориться с польской стороной, которая объявит о ее видении того, каким образом будут легализованы украинские памятники на польской территории, каким образом польское государство будет думать о восстановлении уничтоженных памятников" , - сказал он.

Напомним, глава МИД Польши В.Ващиковский ранее сообщил, что Варшава запускает "процедуры с целью запрета въезда в Польшу лицам, который поддерживают крайне антипольскую позицию". Он добавил, что последствия понесут и те лица, которые на административном уровне, по политическим мотивам, запрещают продолжать эксгумацию останков тел поляков, погибших в период Второй мировой войны на территории Украины и восстанавливать польские места памяти.

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