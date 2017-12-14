Варшава назвала важным заявление Порошенко о разблокировании эксгумаций

По его словам, очень важно то, что визит президента Польши Анджея Дуды в Украину состоялся. "Это показало нашу волю к диалогу и решительному представлению наших аргументов", - сказал он.

Польский чиновник отметил, что одной из тем переговоров обоих президентов был вопрос разблокирования эксгумаций.

"Заявление со стороны президента Порошенко важно и обязательно для него. Он делегировал на переговоры с Польшей вице-премьера. Это должно привести к разблокированию эксгумаций и навести порядок в политике памяти", - отметил он.

По его мнению, "очень важной во время встречи было также заявление о том, что памятники жертвам можно ставить только в исторически подтвержденных местах".

"Заявление о том, что эксгумации поляков должны быть в ближайшее время разблокированы, очень важно. На этом политическом уровне не принимаются более детальные решения", - сказал глава кабинета президента Польши.

На вопрос, не будут ли требовать украинцы на основании этих заявлений восстановления памятника УПА в Грушовичах, К.Щерский ответил: "Посмотрим, украинцы полностью ли будут придерживаться своих заявлений".

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"Согласно этим заявлениям, место памяти там, где есть человеческие останки... Нужно провести эксгумации, затем построить могилы, а текст на них должен соответствовать исторической правде. Текст на месте памяти не может быть политическим. Как например надпись на памятнике Сечевых стрельцов на Верецком перевале", - заявил он.

По словам К.Щерского, польская позиция в деле соблюдения определенного порядка во взаимоотношениях с Украиной подтолкнула украинскую сторону к выводам.

"Для Украины ценность партнерства с Польшей очень большое, поэтому она не может стать жертвой лиц, которые, усиливая эмоции, хотят ввести факторы, ставящие под сомнение наше сотрудничество. Президент (Анджей Дуда - ред.) провел очень решительный, мужской разговор с президентом Порошенко. Думаю, что его результатом является понимание, что ставить под сомнение наши отношения из-за некоторых лиц и решений - это ошибка. Посмотрим, какими будут результаты тех переговоров", - добавил К.Щерский.

Напомним, А.Дуда заявил, что Польша хочет, чтобы Украина была как можно лучшим соседом.