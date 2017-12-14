Варшава назвала важным заявление Порошенко о разблокировании эксгумаций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Заявление о эксгумации со стороны Президента Украины Петра Порошенко является очень важным. Об этом заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
По его словам, очень важно то, что визит президента Польши Анджея Дуды в Украину состоялся. "Это показало нашу волю к диалогу и решительному представлению наших аргументов", - сказал он.
Польский чиновник отметил, что одной из тем переговоров обоих президентов был вопрос разблокирования эксгумаций.
"Заявление со стороны президента Порошенко важно и обязательно для него. Он делегировал на переговоры с Польшей вице-премьера. Это должно привести к разблокированию эксгумаций и навести порядок в политике памяти", - отметил он.
По его мнению, "очень важной во время встречи было также заявление о том, что памятники жертвам можно ставить только в исторически подтвержденных местах".
"Заявление о том, что эксгумации поляков должны быть в ближайшее время разблокированы, очень важно. На этом политическом уровне не принимаются более детальные решения", - сказал глава кабинета президента Польши.
На вопрос, не будут ли требовать украинцы на основании этих заявлений восстановления памятника УПА в Грушовичах, К.Щерский ответил: "Посмотрим, украинцы полностью ли будут придерживаться своих заявлений".
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"Согласно этим заявлениям, место памяти там, где есть человеческие останки... Нужно провести эксгумации, затем построить могилы, а текст на них должен соответствовать исторической правде. Текст на месте памяти не может быть политическим. Как например надпись на памятнике Сечевых стрельцов на Верецком перевале", - заявил он.
По словам К.Щерского, польская позиция в деле соблюдения определенного порядка во взаимоотношениях с Украиной подтолкнула украинскую сторону к выводам.
"Для Украины ценность партнерства с Польшей очень большое, поэтому она не может стать жертвой лиц, которые, усиливая эмоции, хотят ввести факторы, ставящие под сомнение наше сотрудничество. Президент (Анджей Дуда - ред.) провел очень решительный, мужской разговор с президентом Порошенко. Думаю, что его результатом является понимание, что ставить под сомнение наши отношения из-за некоторых лиц и решений - это ошибка. Посмотрим, какими будут результаты тех переговоров", - добавил К.Щерский.
Напомним, А.Дуда заявил, что Польша хочет, чтобы Украина была как можно лучшим соседом.