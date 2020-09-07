Вантажівки на дорогах України зважуватимуть цілодобово

Вантажівки на дорогах України зважуватимуть цілодобово
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Уряд ухвалив проект розпорядження "Про заходи з недопущення руйнування автомобільних доріг", відповідно до якого в Україні здійснюватиметься посилений цілодобовий габаритно-ваговий контроль вантажівок, повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook представник Кабміну у ВР Василь Мокан, передає УНН.
Габаритно-ваговий контроль здійснюватиметься "Укртрансбезпекою" спільно з Національною поліцією, Службою безпеки, Державною фіскальною службою, "Укравтодором" і місцевими органами виконавчої влади.
"Окрім спільних заходів габаритно-вагового контролю, передбачено закупівлю відповідного обладнання та ремонт наявних спеціально облаштованих місць здійснення габаритно-вагового контролю", – написав Мокан.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що до кінця цього року по всій території України працюватимуть близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю "Зважування у русі" для забезпечення захисту доріг від руйнування. Ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го року.
Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки попередив водіїв вантажівок про нову операцію з контролю за дотриманням вагових норм автівок — "усі будуть зважені, але не всі щасливі".