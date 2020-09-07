Грузовики на дорогах Украины будут взвешивать круглосуточно

Габаритно-весовой контроль будет осуществляться "Укртрансбезопасностью" совместно с Национальной полицией, Службой безопасности, Государственной фискальной службой, "Укравтодором" и местными органами исполнительной власти.

"Помимо общих мероприятий габаритно-весового контроля, предусмотрена закупка соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля", - написал Мокан.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что до конца этого года по всей территории Украины будут работать около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении" для обеспечения защиты дорог от разрушения. Еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го года.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки предупредил водителей грузовиков о новой операции по контролю за соблюдением весовых норм автомобилей - "все будут взвешены, но не все счастливы".