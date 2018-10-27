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Вантажівка із вівцями, яких два тижні морили голодом, виїхала із Чорноморська

Вантажівка із вівцями, яких два тижні морили голодом, виїхала із Чорноморська

Київ • УНН

 • 18386 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Із Чорноморська виїхала вантажівка із вівцями, яких два тижні морили голодом. Фуру супроводжують кілька авто активістів та машина поліції. Про це кореспонденту УНН повідомили активісти.

"Зараз фура їде у місто Гайсин, Вінницької області для розмитнення, а далі поїде у Тульчин для утилізації", -повідомили активісти.

Як повідомляв УНН, одеські активісти, які блокували вантажівку із вівцями, яких два тижні морили голодом, а тепер хочуть утилізувати, запевняють, що тварини кашляють, а із авто тече трупний яд.

Нагадаємо, 27 жовтня вранці зоозахисники звернулися до всіх небайдужих громадян допомогти у супроводі вантажівки із вівцями, яких планують утилізувати у Вінницькій області.

Нагадуємо, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморськ був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. Кілька тижнів 300 овець без їжі і води знаходилися в порту Чорноморська.

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