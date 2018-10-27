Грузовик с овцами, которых две недели морили голодом, выехал из Черноморска

"Сейчас фура едет в город Гайсин, Винницкой области для растаможивания, а дальше поедет в Тульчин для утилизации", -сообщила активисты.

Как сообщал УНН, одесские активисты, которые блокировали грузовик с овцами, которых две недели морили голодом, а теперь хотят утилизировать, уверяют, что животные кашляют, а из авто течет трупный яд.

Напомним, 27 октября утром зоозащитники обратились ко всем неравнодушным гражданам помочь в сопровождении грузовика с овцами, которых планируют утилизировать в Винницкой области.

Напоминаем, груз с живыми овцами в порту Черноморска был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту Черноморска.