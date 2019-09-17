Вандали спаплюжили пам’ятник розстріляним євреям на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Кіровоградщині поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом паплюження пам’ятника розстріляним у 1942 році євреям, що у Голованівську. Про це УНН поінформували в ГУ НП в області.
Повідомлення про подію надійшло 16 вересня.
На відстані близько 300 метрів від дороги сполученням Голованівськ-Клинове місцеві правоохоронці виявили, що невідомі зробили написи на меморіальному комплексі пам’яті жертв Голокосту.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, або обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Черкаській області двох малолітніх порушників притягнуто до відповідальності за вчинення наруги над могилами.