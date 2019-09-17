Вандалы осквернили памятник расстрелянным евреям в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Кировоградской области полицейские начали уголовное производство по факту осквернение памятника расстрелянным в 1942 году евреям, в Голованевске. Об этом УНН сообщили в ГУ НП в области.
Сообщение о происшествии поступило 16 сентября.
На расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск-Клиново местные правоохранители обнаружили, что неизвестные сделали надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста.
По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Черкасской области двух малолетних нарушителей привлекли к ответственности за совершение надругательства над могилами.