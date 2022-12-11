Валюта Ірану продовжує падати по відношенню до долара на тлі заворушень

Деталі

Торговці в Тегерані обмінювали ріал на долар за ціною близько 370 000 у неділю, порівняно з 368 000 у четвер. Валюта Ірану торгувалася на рівні 32 000 ріалів за долар під час ядерної угоди 2015 року, яка скасувала міжнародні санкції в обмін на жорсткий контроль над ядерною програмою Ірану.

Контекст

Іран охоплений загальнонаціональними протестами із вересня. Демонстрації спалахнули після смерті 22-річної Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі" країни. Вона була затримана за звинуваченням у порушенні суворого дрес-коду Ісламської Республіки для жінок.

Протестувальники зосередили більшу частину свого гніву на деспотичній поліцейській діяльності країни і її ісламському духовенству, що глибоко укорінилася. Але поганий стан економіки Ірану також є ще одним фактором, що стимулює протести, з різким зростанням цін, високим рівнем безробіття та корупцією, на які часто скаржаться протестувальникам.

Уряд Ірану протягом кількох місяців намагається довести, що заворушення провокують іноземні держави, але не надав жодних доказів на підтримку цього твердження.

На сьогоднішній день щонайменше 485 осіб було вбито і більше 18 200 осіб заарештовано в ході протестів і жорстокого придушення силами безпеки, що відбулося за ними, за даними правозахисників в Ірані, групи, що спостерігає за демонстраціями. У п'ятницю Іран заявив, що стратив першу людину, засуджену за злочин, імовірно вчинений під час протестів. Згідно з даними, отриманими HRNA, щонайменше 12 іншим смертних покарань було винесено іранськими судами з моменту початку демонстрацій.

Зусилля щодо відродження ядерної угоди Ірану зайшли в глухий кут кілька місяців тому. З того часу Сполучені Штати та Європейський Союз запровадили додаткові санкції проти Тегерана за придушення демонстрантів та його рішення поставити росії сотні безпілотників для війни проти України.

Додамо

Минулого тижня Іран розпочав будівництво нової електростанції. Минулого місяця іранська влада заявила, що вона почала виробляти збагачений уран із чистотою 60%, що в одному короткому технічному кроці від рівня збройової якості в 90%.