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Валюта Ирана продолжает падать по отношению к доллару на фоне беспорядков

Валюта Ирана продолжает падать по отношению к доллару на фоне беспорядков

Киев • УНН

 • 812229 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В воскресенье иранская валюта упала до рекордно низкого уровня к доллару. Общенациональные антиправительственные протесты продолжаются уже третий месяц. Срыв переговоров по возобновлению ядерного соглашения Тегерана также ударил по стоимости риала. Об этом пишет УНН ссылаясь на АР.

Детали

Торговцы в Тегеране обменивали риал на доллар по цене около 370 000 в воскресенье по сравнению с 368 000 в четверг. Валюта Ирана торговалась на уровне 32 000 риалов за доллар во время ядерного соглашения 2015 года, которое отменило международные санкции в обмен на жесткий контроль над ядерной программой Ирана.

Контекст

Иран охвачен общенациональными протестами с сентября. Демонстрации вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной "полицией морали" страны. Она была задержана по обвинению в нарушении строгого дресс-кода Исламской Республики для женщин.

Протестующие сосредоточили большую часть своего гнева на глубоко укоренившейся деспотичной полицейской деятельности страны и ее исламскому духовенству. Но плохое состояние экономики Ирана также является еще одним стимулирующим протесты фактором с резким ростом цен, высоким уровнем безработицы и коррупцией, на которые часто жалуются протестующим.

Правительство Ирана в течение нескольких месяцев пытается доказать, что беспорядки провоцируют иностранные государства, но не предоставило никаких доказательств в поддержку этого утверждения.

На сегодняшний день по меньшей мере 485 человек были убиты и более 18 200 человек арестованы в ходе последовавших за ними протестов и жестокого подавления силами безопасности, по данным правозащитников в Иране, группы, наблюдающей за демонстрациями. В пятницу Иран заявил, что казнил первого человека, осужденного за преступление, предположительно совершенное во время протестов. Согласно данным, полученным HRNA, по меньшей мере 12 других смертных приговоров были вынесены иранскими судами с момента начала демонстраций.

Усилия по возрождению ядерного соглашения Ирана зашли в тупик несколько месяцев назад. С тех пор Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели дополнительные санкции против Тегерана за подавление демонстрантов и его решение поставить россии сотни беспилотников для войны против Украины.

Добавим

На прошлой неделе Иран приступил к строительству новой электростанции. В прошлом месяце иранские власти заявили, что они начали производить обогащенный уран с чистотой 60%, что в одном коротком техническом шаге от уровня оружейного качества в 90%.

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