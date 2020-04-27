ВАКС знову переніс розгляд справи Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс судове засідання у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова на 28 квітня. Про це повідомляє УНН із посиланням на САП.
"27 квітня 2020 року у Вищому антикорупційному суді заплановано судове засідання у справі про обвинувачення колишнього голови ДФС України та керівника департаменту ДФС України. Проте до суду із клопотанням про перенесення усіх засідань, що були призначенні на час карантину, звернувся адвокат одного із обвинувачених, який особисто не з’явився до судової зали", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що колегія суддів ВАКС, заслухавши доводи сторін, ухвалила рішення, яким частково задовольнила клопотання сторони захисту – розгляд справи перенесено на 9:00 28 квітня 2020 року.
Крім того, суд ухвалив здійснювати на час карантину відеоконференцію з Рівненським апеляційним судом за участі одного із захисників у справі, у зв’язку з начебто його неможливістю прибувати до суду з причин карантинних обмежень.
Нагадаємо, 26 березня Вищий антикорупційний суд переніс судове засідання у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова у зв'язку з неявкою захисту обвинувачених через карантин. Раніше ВАКС розпочав дослідження доказів.
Як вже повідомлялось в УНН, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.
Нагадаємо, ВСУ закрив провадження за позовом Насірова до ДФС України.