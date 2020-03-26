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Антикорупційний суд переніс розгляд справи Насірова на 27 квітня

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс судове засідання у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова у зв'язку з неявкою захисту обвинувачених через карантин. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Так, троє захисників обвинувачених не з’явилися через карантинні заходи у зв’язку із поширенням вірусу COVID-19.

"Про перенесення засідання клопотали обвинувачені та їх захисники. Колегія суддів визнала причину неявки захисників поважною та перенесла розгляд справи на 27 квітня 2020 року на 9:30", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Насірова.

Як вже повідомлялось, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, ВСУ закрив провадження за позовом Насірова до ДФС України.

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